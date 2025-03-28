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ЗСУ просунулися одразу на трьох напрямках у Донецькій області – ISW

28 березня 2025, 09:26

ЗСУ просунулися одразу на трьох напрямках у Донецькій області – ISW

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта ISW Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 березня, показують, що ЗСУ просунулися в центрі села Олександропіль.

Також українські сили нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 березня, показують, що ЗСУ просунулися на північний захід від селища Котлине.

Українська армія нещодавно просунулася і на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 березня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на південний схід від села Костянтинопіль.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи справді за останні тижні збільшилася активність військ РФ на Донбасі.

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