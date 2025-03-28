Цими вихідними Україна знову перейде на літній час

У ніч із суботи на неділю стрілки годинника потрібно буде перевести на 1 годину вперед

У ніч із 29 на 30 березня 2025 року Україна переходить на літній час. О 3:00 ночі стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед.

Така практика регулюється постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року, яка передбачає переведення годинника щорічно в останню неділю березня.

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроект № 4201, який передбачав скасування сезонного переходу часу та встановлення постійного зимового часу. Однак цей законопроект ще не підписав президент Володимир Зеленський, а це означає, що практика сезонного переведення часу буде продовжена.

Так як літній час не скасували, і доки Володимир Зеленський не підпише закон, все буде як завжди. Перехід на літній час відбувається в останню неділю березня о 03:00 годині ранку на годину вперед — на 04:00.