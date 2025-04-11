Мешканці Краматорська отримають понад 380 млн гривень за програмою «єВідновлення»

Понад 380 мільйонів гривень отримають жителі Краматорська за програмою «єВідновлення». Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація (МВА).

Зазначається, що допомогу від держави можуть отримати як власники пошкодженого, так і повністю зруйнованого житла.

У МВА нагадують, що при подачі заявок потрібно чітко визначитися, до якої категорії належать подавці заявки, а після завершення ремонту, якщо такий був, обов'язково потрібно подати звіт.

Також у МВА повідомили, що прийнято позитивні рішення щодо 2869 заяв на загальну суму 236 млн 896 тисяч 152 грн.

«Компенсації за майно, визнане зруйнованим, можуть отримати як мешканці квартир, так і власники будинків. Загалом у Краматорську відповідною комісією розглянуто та прийнято 111 позитивних рішень на загальну суму 144 млн 881 тисяч 664 грн», — йдеться у повідомленні.

Прийом заяв триває. Заявку можна подати у додатку або на порталі Дія, або у паперовому вигляді у ЦНАПі (вул. Богдана Хмельницького, 8).

На сайті https://erecovery.diia.gov.ua у розділі «магазини-учасники» можна знайти партнерів програми, в яких можна придбати будівельні товари та послуги у Краматорську.

За консультаціями можна звертатися (тільки для мешканців Краматорської громади):

вул. В'ячеслава Чорновола (кол. Маяковського), 24, кабінет 1

з понеділка до п'ятниці, з 9 до 17 години;

у суботу з 8 до 12 години.

Телефон для довідок : 050-425-0999.