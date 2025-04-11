Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Мешканці Краматорська отримають понад 380 млн гривень за програмою «єВідновлення»

11 квітня 2025, 17:17

Мешканці Краматорська отримають понад 380 млн гривень за програмою «єВідновлення»

Мешканці Краматорська отримають понад 380 млн гривень за програмою «єВідновлення»

Понад 380 мільйонів гривень отримають жителі Краматорська за програмою «єВідновлення». Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація (МВА).

Зазначається, що допомогу від держави можуть отримати як власники пошкодженого, так і повністю зруйнованого житла.

У МВА нагадують, що при подачі заявок потрібно чітко визначитися, до якої категорії належать подавці заявки, а після завершення ремонту, якщо такий був, обов'язково потрібно подати звіт.

Також у МВА повідомили, що прийнято позитивні рішення щодо 2869 заяв на загальну суму 236 млн 896 тисяч 152 грн.

«Компенсації за майно, визнане зруйнованим, можуть отримати як мешканці квартир, так і власники будинків. Загалом у Краматорську відповідною комісією розглянуто та прийнято 111 позитивних рішень на загальну суму 144 млн 881 тисяч 664 грн», — йдеться у повідомленні.

Прийом заяв триває. Заявку можна подати у додатку або на порталі Дія, або у паперовому вигляді у ЦНАПі (вул. Богдана Хмельницького, 8).

На сайті https://erecovery.diia.gov.ua у розділі «магазини-учасники» можна знайти партнерів програми, в яких можна придбати будівельні товари та послуги у Краматорську.

За консультаціями можна звертатися (тільки для мешканців Краматорської громади):

вул. В'ячеслава Чорновола (кол. Маяковського), 24, кабінет 1

  • з понеділка до п'ятниці, з 9 до 17 години;
  • у суботу з 8 до 12 години.

Телефон для довідок : 050-425-0999.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Краматорськ єВідновлення компенсація за житло Заява
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:03
Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росармія вдарила по Житомирщині та Нікополю. ТЕС у Слов'янську більше не в строю
22:38
Для росіян чи місцевих? В окупації будують іпотечне житло
21:47
Пасажирське сполучення з окупованих територій під загрозою – у Кремлі скаржаться на диверсії
14:22
У РФ заявили про готовність запустити пасажирські поїзди між Донецьком, Маріуполем та Москвою
12:35
Кадри зруйнованої Красногорівки: місто перетворено на мертві руїни
12:23
На окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму розпочався призов до лав армії РФ
11:49
На Луганщині окупанти закрили на в'їзд прифронтове Сватове: в ОВА розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Атака на Дніпро та Харків. Наступ на Сумську та Харківську області
19:45
«ДНР» розшукує шістьох громадян Непалу — ймовірно, їх завербували на війну
18:48
Вибух у житловому районі окупованого Донецька: загинули хлопчики 11 та 14 років
16:50
Україна повернула з окупованих територій ще шістьох дітей
15:41
Швидка не доїде, автобус не пройде: ремонт мостів ізолював передмістя окупованого Луганська
14:17
Армія РФ посилила наступальні операції по всій лінії фронту — CNN
13:00
У Новій Каховці комунальників змушують замальовувати номери будинків
12:42
В окупованому селі на Бердянщині від вибуху загинули двоє дітей
11:46
Пушилін наказав призивати чоловіків 18-30 років ТОТ Донеччини в армію РФ
10:00
ЗРГК «Панцир-С1» зафіксували агенти «АТЕШ» у Севастополі
23:00
Головне за день: У Покровську мешканців ховають у дворах. ЗСУ взяли в полон громадян Китаю
21:57
В окупованому Луганську транспортний колапс через закриття одразу трьох мостів: в ОВА розповіли, що відомо
усі новини
18:30
Зеленський на «Рамштайні»: Україні потрібні 10 Patriot та чіткі гарантії безпеки
18:00
За 14 років в'язниці: ексрятувальників із Лиману заочно засудили за роботу на «ДНР»
17:30
На тлі візиту Віткоффа до Росії Трамп вимагає від Москви припинення війни
17:17
Мешканці Краматорська отримають понад 380 млн гривень за програмою «єВідновлення»
17:07
Катування, допити, мародерство: п'ятьох бойовиків «ЛНР» підозрюють у воєнних злочинах на Харківщині
16:45
Зеленський ввів нові санкції проти пропагандистів та «тіньового флоту» Росії
16:08
РФ вдарила по житлових кварталах Херсона, є поранені
16:07
У Краматорську лікар вимагав хабар із військового за призначення групи інвалідності: його затримали
15:32
На підтримку України створюється нова коаліція у сфері РЕБ — Рустем Умєров
15:21
Трамп встановив Путіну крайній термін для досягнення перемир'я в Україні — Axios
14:48
Понад півсотні громадян Китаю пройшли через пункт відбору, де укладають контракти з Міноборони РФ — ЗМІ
14:26
Реєстрація компанії за кордоном, де вигідніше і безпечніше? (реклама)
14:00
Російський дрон пошкодив САУ М109, але не знищив її
13:33
ЗСУ ліквідували десяток солдатів РФ зі згорілим «Бобіком»
13:05
Росія запускає конкурс для бойовиків на окупованих територіях
13:04
Спеціальний посланець Трампа сьогодні має намір зустрітися з Путіним — ЗМІ
12:35
Війська РФ підтягують досвідчених дроноводів на Донбас
12:30
Війська РФ за добу 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є постраждалий
12:04
Російські військові загинули під час розмінування снаряда у Запорізькій області
11:45
Німеччина відправить Україні 4 системи ППО IRIS-T у 2025 році — Пісторіус
усі новини
ВІДЕО
РФ вдарила по житлових кварталах Херсона, є поранені. Фото: кадр із відео РФ вдарила по житлових кварталах Херсона, є поранені
11 квітня, 16:08
Пошкоджена FPV-дроном САУ М109 ЗСУ. Фото: кадр із відео Російський дрон пошкодив САУ М109, але не знищив її
11 квітня, 14:00
ЗСУ ліквідували десяток солдатів РФ. Фото: кадр із відео ЗСУ ліквідували десяток солдатів РФ зі згорілим «Бобіком»
11 квітня, 13:33
Одеська траса М-14 тимчасово заблокована. Фото: кадр із відео Одеська траса М-14 тимчасово заблокована через ожеледицю
11 квітня, 11:15
Під Херсоном український МіГ-29 знищив командний пункт ЗС РФ. Ілюстративне фото Український винищувач знищив під Херсоном командний пункт росіян
11 квітня, 10:26
Полк «СКАЛА» зірвав наступ окупантів на Покровськ. Фото: кадр із відео Полк «СКАЛА» зірвав наступ РФ на Покровському напрямку
11 квітня, 09:59

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір