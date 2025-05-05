ЗСУ прийняли на озброєння багатофункціональний робот «Віслюк»

Робот «Віслюк» українського виробництва. Фото: Міноборони України

Збройні Сили України офіційно прийняли на озброєння роботизований комплекс «Віслюк» — багатофункціональну гусеничну платформу українського виробництва.



Вона може перевозити до 200 кг, витягати застряглі авто та впевнено рухатися болотами, піском і бездоріжжям.



Платформа оснащена безшумними електродвигунами, працює в будь-яких погодних умовах і може бути використана для логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень або ретрансляторів зв'язку.



Управління здійснюється через захищені канали, можливий оптоволоконний зв'язок.

Раніше парк наземних роботів Сил оборони України поповнила унікальна платформа UNEX UGV, яка керується дистанційно.