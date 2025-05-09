Шість разів за добу зазнали російських обстрілів населені пункти Донецької області

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 8 травня. Фото: ОВА

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін станом на ранок 9 травня повідомив, що минулої доби російські війська 6 разів обстріляли населені пункти області.

«У Покровську поранено двох мирних жителів, пошкоджено будинок. У Краматорському районі постраждали Черкаське, Рай-Олександрівка, Миколайпілля, Костянтинівка та Миколаївка — є поранені, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. У Сіверську Бахмутського району пошкоджено чотири будинки», — повідомив Філашкін.

Також, за його словами, із прифронтових районів евакуйовано 181 особу, у тому числі 38 дітей.