Шість разів за добу зазнали російських обстрілів населені пункти Донецької області

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін станом на ранок 9 травня повідомив, що минулої доби російські війська 6 разів обстріляли населені пункти області.
«У Покровську поранено двох мирних жителів, пошкоджено будинок. У Краматорському районі постраждали Черкаське, Рай-Олександрівка, Миколайпілля, Костянтинівка та Миколаївка — є поранені, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. У Сіверську Бахмутського району пошкоджено чотири будинки», — повідомив Філашкін.
Також, за його словами, із прифронтових районів евакуйовано 181 особу, у тому числі 38 дітей.
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