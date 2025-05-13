Аналітики заявили про критичні проблеми з фортифікаціями ЗСУ

Фортифікації на фронті. Фото: DeepState

Аналітичний проєкт DeepState вказує на погіршення ситуації з інженерними спорудами ЗСУ. Попри те, що увага до фортифікацій після розголосу зросла, їхня якість залишається на низькому рівні, що ставить під загрозу безпеку оборонних позицій.



Головна проблема - адаптація фортифікацій до динаміки бойових дій, зазначають аналітики. Ситуацію також прокоментував Telegram-канал «Розвідка Ноєм». За їхніми словами, російські дрони активно атакують українську логістику на Донецькому напрямку, що ускладнює доставку боєкомплектів та евакуацію поранених.



«Загарбник буде знищувати логістику. Зараз вона вже страждає через об'їзні дороги, а далі буде гірше. Якщо ми й почнемо втрачати ділянки, то якраз через проблеми з логістикою», - зазначають аналітики.

Раніше російські окупанти вже атакували з використанням дронів з оптоволоконним зв'язком під час будівництва лінії оборони ЗСУ.



Нагадаємо, Україна та НАТО також шукають спосіб боротьби з FPV-дронами на оптоволокні.