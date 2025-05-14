Через російський обстріл вдень 14 травня у Костянтинівці постраждала людина

Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці на Донеччині вдень 14 травня. Фото: МВА

Сьогодні ближче до обіду місто Костянтинівка Донецької області зазнало чергового російського обстрілу.

Як повідомляє міська військова адміністрація, противник завдав трьох авіаударів авіабомбами типу ФАБ-250, внаслідок чого постраждав одна цивільна особа.

Зазначається, що удар завдав значних пошкоджень міській інфраструктурі. Зруйновано дві адміністративні будівлі, пошкоджено складські приміщення.

Також пошкоджено вантажний та легковий автомобілі, які перебували в зоні удару.

Раніше повідомлялося, що вранці 14 травня місто Костянтинівка Донецької області зазнало артилерійського обстрілу з боку російських військ. На територію міста пропало як мінімум чотири удари. Серед мирного населення постраждалих не було.