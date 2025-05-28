Росія накопичила понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку: Зеленський назвав цілі окупантів

Російський окупант. Фото: Міноборони РФ

Російські окупанти накопичують війська на Сумському напрямку. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».



За його словами, там ЗС РФ накопичили понад 50 тисяч військових.



«Ми розуміємо. Але в нас там є успіхи. Найбільші та найсильніші російські війська знаходяться зараз на Курському напрямку. Для виштовхування наших військ із Курської області та для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумську область. Для будівництва цієї «буферної зони», яку вони так називають, на 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей. Зараз це так», – заявив президент.

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули російську армію на чотири кілометри поблизу міста Костянтинівка Донецької області.