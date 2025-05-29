Вночі росіяни вдарили по шахті в Добропіллі: виникла пожежа

У ніч проти 29 травня російські окупаційні війська атакували шахту «Добропільська» державного підприємства «Добропіллявугілля - Видобуток». Про це повідомляє телеграм-канал «Добропілля Info».
Зазначається, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на поверхні. У шахті на цей час працювало 14 осіб.
«На щастя, продукти горіння в шахту не потрапили», — йдеться у повідомленні.
Як повідомляють джерела каналу, приліт був у п'ятий ствол шахти.
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