Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Вночі росіяни вдарили по шахті в Добропіллі: виникла пожежа

29 травня 2025, 14:18

Вночі росіяни вдарили по шахті в Добропіллі: виникла пожежа

Вночі росіяни вдарили по шахті в Добропіллі: виникла пожежа

У ніч проти 29 травня російські окупаційні війська атакували шахту «Добропільська» державного підприємства «Добропіллявугілля - Видобуток». Про це повідомляє телеграм-канал «Добропілля Info».

Зазначається, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на поверхні. У шахті на цей час працювало 14 осіб.

«На щастя, продукти горіння в шахту не потрапили», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляють джерела каналу, приліт був у п'ятий ствол шахти.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Обстріл Добропілля війська РФ шахта
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
13:03
На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень
00:00
Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів
23:35
Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу
22:43
Окупаційна армія на Сумщині захопила кілька сіл
19:30
У Маріуполі на місці кладовища окупаційна влада зробила звалище будівельного сміття
16:20
Окупаційна влада не змогла подолати дефіцит рятувальників
15:12
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:14
Головне за день: Захоплення чотирьох сіл на Сумщині. Німеччина заперечує нові рішення щодо зброї
18:03
Запорізьку АЕС Росія хоче підключити до своєї енергосистеми — NYT
16:57
«Главу» окупованої Нової Каховки Віталія Гуру звільнено за «негідну поведінку»: він заарештований
16:28
Росіяни захопили 4 населені пункти на Сумщині — ОВА
11:21
РФ впроваджує у школах на ТОТ підручники з дронів
23:01
У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Україні дозволили далекобійні удари. Трамп пригрозив санкціями Путіну
21:39
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"»
17:47
ЗСУ накрили ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» під Мелітополем
13:29
Дрон атакував будинок «мера» окупованого міста у Запорізькій області
22:44
Україні повернули зрадника, який у 2021 році здався «ДНР»
21:30
Головне за день: Завершено обмін «1000 на 1000». Атаки РФ забрали життя 12 людей у 13 регіонах
усі новини
17:21
Дружківку готують до оборони – голова Донецької ОВА
17:06
У Покровську більшість районів міста знаходиться під мінометним контролем російських військ – МВА
17:00
У Харківській області працівник ТЦК втратив пензель через вибух
16:38
Російська армія окупувала село біля кордону Донецької та Запорізької областей – DeepState
16:24
ДСНС: На Запоріжжі двоє загиблих після російського удару
16:16
«Білий янгол» рятує людей з-під обстрілів та пожеж: як відбувається евакуація з Покровська
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
16:07
У ЗСУ відповіли, чи готується Росія до широкомасштабного наступу на Сіверськ
15:38
У Києві впав балкон на американського режисера: він приїхав знімати війну
15:35
У Криму вантажать крадене українське зерно
15:15
Мавік РФ збив дрон ЗСУ, зрізавши оптоволокно пропелером
15:13
Російський переговорник потрапив до «Миротворця»
15:01
Росія зосередила високу активність авіації на Торецькому напрямку – ЗСУ
14:56
Дрон атакував найбільший у Росії пороховий завод
14:18
Вночі росіяни вдарили по шахті в Добропіллі: виникла пожежа
14:04
Ексочільника міграційної служби Луганщини підозрюють у привласненні коштів
14:01
Російські війська вдарили по шахті під Покровськом: є пошкодження
13:47
Росіяни сьогодні вранці атакували Україну новим типом ударного дрону
13:30
РФ вдарила балістикою по фермі на Миколаївщині: є жертви
13:10
«ДТЕК» повернув світло жителям 7 населених пунктів Донеччини
усі новини
ВІДЕО
На американського режисера-кінодокументаліста у Києві впав балкон. Кадр із відео У Києві впав балкон на американського режисера: він приїхав знімати війну
29 травня, 15:38
Дрон ЗСУ на оптоволокні. Фото: кадр із відео Мавік РФ збив дрон ЗСУ, зрізавши оптоволокно пропелером
29 травня, 15:15
Удар авіабомб AASM HAMMER по КП окупантів. Фото: кадр із відео Авіація ЗСУ вдарила по штабу РФ в окупованому Бахмуті
29 травня, 12:55
Результат удару по окупантах. Фото: кадр із відео ЗСУ вдарили по базі ЗС РФ у Курській області — будівлю зруйновано
29 травня, 12:02
Момент удару по ЗРК росіян. Фото: кадр із відео Дрон ЗСУ знищив ЗРК «Бук» та УАЗ з особовим складом
29 травня, 11:22
У Ставрополі вибухом убито Заура Гурцієва — російського майора, причетного до ударів по Маріуполю Причетний до ударів по Маріуполі російський військовий убитий вибухом у Ставрополі
29 травня, 10:11

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір