Вночі росіяни вдарили по шахті в Добропіллі: виникла пожежа

У ніч проти 29 травня російські окупаційні війська атакували шахту «Добропільська» державного підприємства «Добропіллявугілля - Видобуток». Про це повідомляє телеграм-канал «Добропілля Info».

Зазначається, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на поверхні. У шахті на цей час працювало 14 осіб.

«На щастя, продукти горіння в шахту не потрапили», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляють джерела каналу, приліт був у п'ятий ствол шахти.