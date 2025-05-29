Російський переговорник потрапив до «Миротворця»

Радник президента Росії, голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський потрапив до бази українського сайту «Миротворець».



Крім його профілю та особистих даних, на сайті вказана інформація про його дружину, дітей, батька та сестру.

З інформації випливає, що Мединський уродженець м. Сміла Черкаської області, Україна.

Також відомо, що СБУ 30.05.2024 повідомила Мединського В.Р. про підозру у скоєнні злочинів: «свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення до окупованого Криму. Участь у незаконному проведенні робіт на об'єктах культурної спадщини; знищення, руйнування чи пошкодження об'єктів культурної спадщини. Антиукраїнська пропаганда».

Нагадаємо, Мединський очолює російську переговорну групу між Росією та Україною.