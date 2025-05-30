У Кремлі назвали умови для зустрічі Зеленського, Путіна та Трампа

Прессекретар голови Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: МЗС Росії

Мова про прямі переговори голови Кремля Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом щодо врегулювання війни може йти лише після досягнення результатів на переговорах делегацій Росії та України. Про це стало відомо з повідомлення прокремлівського агентства «ТАСС», яке посилається на брифінг прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.



Пєсков заявив, що Путін нібито «раніше неодноразово висловлювався за контакти на найвищому рівні».



«Вони вимагають відповідної підготовки та результату від контактів делегацій. Якщо такий результат буде досягнутий і коли він буде досягнутий, тоді, звичайно, може зайти мова і про контакти на найвищому рівні», – сказав він.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що США готові припинити розширення НАТО до кордонів РФ.