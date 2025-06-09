У Краматорському районі завершено аварійно-відновлювальні роботи після обстрілу РФ

У Краматорську запустять газ після атак росіян Фото: Донецькоблгаз

Минулого тижня мешканці селища Ясногірка та перше відділення радгоспу «Ясногорівський» Краматорського району Донецької області залишилися без газу через обстріл російської армії. Станом на 9 червня фахівці запускатимуть газопостачання. Про це повідомили у пресслужбі «Донецькоблгазу».



«Сьогодні бригади газовиків розпочинають пусконалагоджувальні роботи», — йдеться у повідомленні.



Повноцінне відновлення доступу триватиме ще близько тижня.



«Ми розуміємо, що кожному абоненту хочеться якнайшвидше бути з газом, але просимо вас дочекатися спеціалістів газової служби. Пам'ятайте, самовільне відновлення розподілу газу — це грубе порушення правил безпеки систем газопостачання та законодавством передбачає застосування штрафних санкцій», — зазначив голова правління «Донецькоблгазу» Вадим Батій.



Раніше ми писали, що у Краматорську пошкоджено систему газопостачання внаслідок російських обстрілів. Без газопостачання виявилося 2788 абонентів селища Ясногірка та 1 відділення радгоспу «Ясногорівський».