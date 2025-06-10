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Слов`янська ТЕС відновила виробництво електроенергії

10 червня 2025, 13:19

Слов`янська ТЕС відновила виробництво електроенергії

Слов'янська ТЕС поновила виробництво електроенергії. Фото: Вікіпедія Слов'янська ТЕС поновила виробництво електроенергії. Фото: Вікіпедія

Слов'янська теплова електростанція (ТЕС), яка є структурним підрозділом ПАТ «Донбасенерго», відновила виробництво електроенергії.

«Структурна одиниця публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» відновила генерацію електричної енергії», — йдеться у повідомленні.

 Зазначимо, що з початку опалювального сезону 2024-2025 Слов'янська теплоелектростанція ПАТ «Донбасенерго» пропрацювала лише 55 днів, перш ніж російський обстріл 25 грудня вивів її.

 «У нас залишилася лише одна станція. Вона пропрацювала 55 діб до масованої атаки 25 грудня, після якої втратила основне обладнання», — член правління компанії Олег Ларіонов на брифінгу в міністерстві енергетики України.

За його словами, до цієї дати ТЕС зазнала п'яти обстрілів, і після кожного вдавалося відновити подачу електроенергії протягом 4-7 діб. Але збитки, завдані на Різдво, виявилися критичними.

 За даними міністерства енергетики, за три роки повномасштабної війни Росія пошкодила понад 63 тисячі об'єктів енергетичної інфраструктури. Лише у 2024 році Україна втратила 10 ГВт потужностей, що генерують. З 17 листопада до березня 2025 року відбулося дев'ять масованих атак на енергосистему, найбільш руйнівна — 13 березня, коли РФ застосувала 300 засобів поразки. Такого удару було завдано і 25 грудня.

 

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