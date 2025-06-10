Українські війська просунулися на Лиманському напрямку – ISW

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 8 червня, свідчать про те, що українські сили просунулися на північний схід від сіл Карпівка та Торське.



За даними оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», минулої доби війська Росії наступали недалеко від Карпівки. Українські підрозділи не допустили погіршення тактичного положення.

Нагадаємо, що ЗСУ стабілізували ситуацію у напрямку Яблунівки на Торецькому відрізку фронту.