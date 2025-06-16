Окупанти в паніці зміцнюють аеродром «Саки» в Криму

На військовому аеродромі «Саки» зводять бетонні укриття. Фото: АТЕШ

Окупаційні війська РФ посилюють заходи безпеки на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму. За інформацією агентів руху «АТЕШ», росіяни поспіхом зводять бетонні укриття для авіації, встановлюють додаткові пости ППО і системи протидії БПЛА.

На військовому аеродромі «Саки» зводять бетонні укриття. Фото: АТЕШ

Така активність викликана страхом перед новими ударами Сил оборони України, які неодноразово доводили свою здатність вражати цілі навіть у глибокому тилу противника. Будівельні роботи проводяться в терміновому порядку, з порушенням технологічних норм, що ставить під сумнів надійність захисних споруд.

На військовому аеродромі «Саки» зводять бетонні укриття. Фото: АТЕШ

За даними джерел «АТЕШ», техніка загарбників залишається вразливою навіть під бетонним прикриттям. Розвідники продовжують фіксувати переміщення противника і передають координати Силам оборони України.

Раніше супутники зафіксували пожежу на військовому об'єкті в окупованому Криму — на аеродромі «Саки» в Новофедорівці.



Нагадаємо, що окупаційні війська посилили охорону військових аеродромів у Криму після масштабних атак українських безпілотників 1 червня.