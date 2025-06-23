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Атака на поїзд з пальним на окупованому Запоріжжі: пошкоджені близько 20 цистерн, рух зупинений

23 червня 2025, 17:25

Атака на поїзд з пальним на окупованому Запоріжжі: пошкоджені близько 20 цистерн, рух зупинений

Наслідки атаки на залізничні цистерни з пальним в окупованій Запорізькій області. Фото: кадр із відео Наслідки атаки на залізничні цистерни з пальним в окупованій Запорізькій області. Фото: кадр із відео

22 червня українські дрони атакували російські залізничні цистерни з паливом на перегоні Молочанськ – Світлодолинське в окупованому Мелітопольському районі Запорізької області. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

Поїзд, що прямував з Волновахи до Джанкоя, перевозив 40 вагонів-цистерн із бензином та дизельним пальним.

При ударі одразу ж загорілася одна з цистерн. Співробітники МНС довго не могли розпочати гасіння пожежі через удари безпілотників. Попередньо, до 21 цистерни з бензином та дизельним пальним могли бути пошкоджені або знищені внаслідок атаки. Склад атакували за 40 кілометрів від лінії фронту.

Станом на вечір 22 червня пожежу загасили, з місця обстрілу евакуювали 17 вагонів-цистерн. На місці події залишилися 11 вагонів, ще один – зійшов з рейок. Рух дільницею зупинили.

Нагадаємо, що цей склад атакували безпілотники Головного управління розвідки.

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