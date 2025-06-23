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Масштабна корупція у будівельній сфері: віцепрем'єру Олексію Чернишову повідомили про підозру

23 червня 2025, 18:03

Масштабна корупція у будівельній сфері: віцепрем'єру Олексію Чернишову повідомили про підозру

Віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Фото: Чернишов у Фейсбук Віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Фото: Чернишов у Фейсбук

НАБУ та САП повідомили чинному віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності України Олексію Чернишову, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій, про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Про це стало відомо із повідомлення Національного антикорупційного бюро України.

Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну угоду у будівельній сфері за участю топчиновників.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного отримання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. Забудовник звернувся до голови Мінрегіону, який спільно з держсекретарем міністерства, радником міністра та директором держпідприємства створили умови для передачі ділянки цьому ДП. Воно ж у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори.

Згідно з договорами, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп'ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила один мільярд гривень. Саме на таку суму держава не отримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ та САП.

За успішну реалізацію угоди забудовник «нагородив» міністра та визначених ним людей великою знижкою на квартири у вже збудованих житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від однієї до восьми тисяч гривень за мінімальної ринкової вартості таких квартир близько 30 тисяч гривень за квадратний метр. Таким чином, міністр отримав хабар у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 мільйона гривень.

За клопотанням НАБУ та САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також наклали арешт.

Вирішується питання про обрання Чернишову запобіжного заходу. Решті учасників угоди про підозру повідомили раніше цього місяця. Щодо них суд обрав запобіжні заходи: трьом – у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 20 до 100 мільйонів гривень, ще двом – у вигляді застави.

Сам Олексій Чернишов заявив, що мав конструктивний діалог з детективами НАБУ, який тривав понад дві години.

«Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним і підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Знайомлюся з усіма наданими документами», – сказав він.

Нагадаємо, що 4 червня Вищий антикорупційний суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету України та ексначальнику Донецької обласної військової адміністрації Павлу Кириленку, якого звинувачують у незаконному збагаченні на 72 мільйони гривень.

ТЕГИ

Люди
Олексій Чернишов
Місця
Київ
Організації
НАБУ САП
Інше
підозра хабар Корупція Квартири
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