У зоні «Маріуполь – Широка Балка – Мангуш» зафіксовано удар по ППО РФ

У зоні Маріуполя зафіксовано точне потрапляння об'єктом окупантів — ймовірно, за російською системою ППО. У районі, обмеженому населеними пунктами Маріуполь, Широка Балка та Мангуш, з епіцентром у районі аеропорту, зафіксовано точне влучення з військової мети.



Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.



За його словами, з високою ймовірністю удар припав по російській системі протиповітряної оборони. «Це може бути як ЗРК „Тор“ чи „Бук“, так і потужніший С-400. Саме тут окупанти розміщують подібне озброєння», — зазначив він.



«Чекаємо, що потягнуть через Маріуполь і продовжуємо уточнювати», — резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, 22 червня українські дрони атакували російські залізничні цистерни з паливом на перегоні «Молочанськ — Світлодолинське» — в окупованому Мелітопольському районі Запорізької області.