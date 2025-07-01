У Нижегородській області РФ упав носій КАБів Су-34, а не винищувач Су-27

Російський військовий літак Су-34. Фото: Вікіпедія

Військовий літак Су-34 зазнав аварії 1 липня в Нижегородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Про це повідомило Міністерство оборони Росії, передає агентство «РИА Новости».

У відомстві агентству уточнили, що під час заходу на посадку у літака відмовила система випуску однієї зі стійок шасі.

«Екіпаж протягом кількох хвилин робив спроби усунути несправність прямо в повітрі, проте вирішити проблему не вдалося. Після невдалих спроб виправити ситуацію за командою керівника польотів екіпаж направив літак у безпечну зону. Потім обидва пілоти благополучно катапультувалися», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літак упав у безлюдному районі. Обидва члени екіпажу залишилися живими та евакуйовані рятувальними службами.

Також повідомляється, що політ виконувався без боєкомплекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нижегородській області Росії в районі міста Кулебаки впав російський військовий літак. Передбачалося, що то був винищувач Су-27.

У 2025 році військові літаки в РФ падали двічі. 24 березня у Приморському краї після відмови двигунів розбився Су-25, пілот катапультувався. 2 квітня в Іркутській області зазнав катастрофи бомбардувальник Ту-22М3, один із пілотів при катапультуванні загинув.