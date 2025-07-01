Атака на військовий завод в Іжевську: по ньому вдарили дрони СБУ, відстань – понад 1300 кілометрів

Удар по військовому заводу «Купол» в Іжевську. Фото: кадр із відео

Вранці 1 липня далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях та складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу «Купол» у місті Іжевськ РФ. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в українських спецслужбах.



Відстань до цілі становила понад 1300 кілометрів. Зафіксовані щонайменше два влучання безпілотників по корпусах заводу, після чого там виникла пожежа.



Підприємство виконує замовлення Міністерства оборони РФ: спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів «Тор» та «Оса», а також є розробником ударних безпілотників «Гарпія». Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, що голова Удмуртії Олександр Бречалов визнав атаку БПЛА на військовий завод в Іжевську.