Атака на военный завод в Ижевске: по нему ударили дроны СБУ, расстояние – более 1300 километров

Удар по военному заводу «Купол» в Ижевске. Фото: кадр из видео

Утром 1 июля дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода «Купол» в городе Ижевск РФ. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.



Расстояние до цели составляло более 1300 километров. Зафиксированы по меньшей мере два попадания беспилотников по корпусам завода, после чего там возник пожар.



Предприятие выполняет заказы Министерства обороны РФ: специализируется на изготовлении зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса», а также является разработчиком ударных беспилотников «Гарпия». Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов признал атаку БПЛА на военный завод в Ижевске.