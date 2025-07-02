Війська РФ за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: загинули дві людини, ще 10 – поранені

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

За 1 липня росіяни вбили двох жителів Донецької області – у селах Райське та Новохатське. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ще 10 людей в області за добу отримали поранення: чотири – у місті Костянтинівка, дві – у місті Покровськ, дві – у селі Шаврове, одна – у Райському та одна – у Новохатському.

Нагадаємо, що 1 липня Росія завдала ракетного удару по селу Гуляйполе Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули командир 110-ї механізованої бригади ЗСУ Сергій Захаревич та інші військові. Також є жертви та постраждалі серед цивільних.