Гарячі напрямки фронту: Покровський, Лиманський та Новопавлівський — Генштаб ЗСУ

Протягом доби агресор наніс серію авіаударів по території України. Ударів зазнали Андріївка, Варачино, Кровне та Кондратівка у Сумській області; Вільховатка та Зибине у Харківській області; Філія у Дніпропетровській області; Сухий Яр у Донецькій області; а також Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Степногірськ у Запорізькій області; Ольгівка — у Херсонській області.області.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 2 липня 2025 року.



На Лиманському напрямку зафіксовано 18 спроб наступу противника в районах Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі, Нововодяне, Греківка, Рідкодуб, Мирне, а також у бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку війська РФ атакували вісім разів у районі Білогорівки, а також у напрямку Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Силам оборони вдалося відбити одну ворожу атаку в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник здійснив дві атаки поблизу Леонідівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 штурмових дій окупантів у районах Мирного, Попова Яру, Коптєво, Лисівки, Новосергіївки, Муравки, Горіхового та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 28 спроб ворожих штурмів у районах Перебудови, Піддубного, Веселого, Маліївки, Шевченка та Новополя — всі вони були успішно відбиті.

За підсумками доби втрати російських окупантів склали близько 1110 осіб особового складу. Крім того, українські війська знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 73 безпілотники та 90 одиниць автомобільної техніки противника, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.