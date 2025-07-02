Російські окупанти обстріляли Краматорську громаду: багато пошкоджень, зруйновано школу

У ніч проти 2 липня російські війська атакували територію Краматорської громади Донецької області за допомогою п'яти дронів-камікадзе типу «Герань-2». Внаслідок ударів пошкоджено чотири десятки будинків, також зруйновано навчальний заклад. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«В результаті ворожої атаки прямі влучення зафіксовані в будівлю школи мистецтв, яка зазнала критичних руйнувань», — йдеться у повідомленні.



Крім того, через вибухову хвилю та уламки пошкоджено скління вікон та покрівлі 41 багатоквартирного житлового будинку.



Також пошкоджено будинки двох комунальних освітніх закладів та кількох об'єктів нежитлової інфраструктури.



Інформації про загиблих та постраждалих немає.



Раніше ми писали, що в Краматорську Донецької області в ніч проти 2 липня пролунало не менше п'яти вибухів.

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