«Шахеди» вночі атакували Веселе Поле на Донеччині: є загибла та поранена

Вночі 3 липня російські окупанти двома дронами-камікадзе «Шахед» завдали удару по селу Веселе Поле Білозерської територіальної громади. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна – отримала поранення.



«Пошкоджені приватний будинок та гараж», – розповіли у поліції.

Нагадаємо, що вночі 2 липня війська Росії вдарили по селищу Райське Донецької області. Рятувальники з-під завалів зруйнованого будинку дістали пораненого чоловіка. Також відомо про загиблу жінку.