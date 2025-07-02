Удар по Райскому под Дружковкой: из-под завалов достали раненого, спасательные работы завершены

Последствия обстрела поселка Райское на Донетчине. Фото: Дружковская ГВА

Завершены спасательные работы на месте российского удара в поселке Райское Дружковской территориальной громады. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.



По ее словам, в результате обстрела повреждены четыре частных дома и возник пожар на площади 30 квадратных метров.



«Однако из-за повторного обстрела тушение пожара прекратили. Там «прилетел» дрон, повреждена пожарная автоцистерна. Угрозы распространения огня нет. Спасатели достали из-под завалов раненого мужчину 1952 года рождения», – рассказала Бахал.

Напомним, что Райское российские оккупанты обстреляли ночью 2 июля. Также известно о погибшей женщине.