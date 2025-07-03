Російські війська просунулися під Торецьком та Куп'янськом – DeepState

Просування росіян під Торецьком. Фото: карта DeepState

Російська армія просунулася поблизу селища Неліпівка, сіл Багатир та Андріївка у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти також просунулися у селах Зірка на Донеччині та Кам'янське на Запоріжжі.



Крім того, війська РФ просунулися біля села Синьківка Харківської області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Куп'янському напрямку росіяни дев'ять разів атакували українські позиції, на Торецькому – 11, на Новопавлівському – 19, на Оріхівському – один.

Нагадаємо, що українська армія просунуласья у Сумській області.