Українська армія просунулася у Сумській області – ISW

Ситуація у Сумській області. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, свідчать про те, що українські війська просунулися на захід від села Андріївка.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони України відбили 13 атак російських окупантів.

Нагадаємо, що ГУР та ЗСУ провели операцію та знищили десятки об'єктів російських операторів БПЛА на Запоріжжі.