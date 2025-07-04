Десятки «Шахедів» уночі були збиті саме дронами-перехоплювачами — Зеленський

Десятки шахедів було збито саме дронами-перехоплювачами. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що цієї ночі десятки російських дронів, які атакували Україну, були збиті дронами-перехоплювачами.



«Важко цей день почався. Понад 500 російських ударних дронів і ракет. Складно, але значну частину все ж таки збили. На жаль, були влучання, були сьогодні і важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки шахедів були збиті саме перехоплювачами», — зазначив він.



За словами Зеленського, Україна масштабує виробництво таких дронів-перехоплювачів.



Раніше ми писали, що в ніч проти 4 липня (з 18:00 3 липня) російські війська випустили по Україні 550 засобів повітряного нападу. За даними Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару окупантів стала столиця України, місто Київ.



За попередніми даними на 08.00, силами ППО знищено 478 повітряних цілей.

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