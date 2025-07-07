Увечері 6 липня під прицілом російських військ опинилися Краматорська, Дружківська та Слов'янська громади

Наслідки російського обстрілу на півночі Донецької області увечері 6 липня. Фото: Донецька обласна прокуратура

Семеро осіб поранено і одна загинула внаслідок обстрілів Слов'янської, Дружківської та Краматорської громад увечері 6 липня. Про це сьогодні повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що о 22:00 війська РФ обстріляли двома ударними БпЛА «Герань-2» селище Олександрівка Краматорського району, де було поранено батька 73 років та його 36-річного сина. У них діагностовано множинні садна ніг, опіки та гостра реакція на стрес, яку також отримала їхня сусідка 49 років.

Вже за 15 хвилин мішенню для безпілотника росіян стала Дружківка. Там внаслідок атаки дрона 71-річний чоловік загинув, а жінка 68 років дістала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми.

Також агресор направив БПЛА «Герань-2» на приватну забудову селища Новогригорівка Дружківської громади. В одному з будинків отримала опіки та контузію 65-річна мешканка.

«Під ударами з РСЗВ Торнадо-С увечері 6 липня опинився Слов'янськ. Мінно-вибухових травм, осколкових поранень зазнали жінка та подружня пара 65 та 66 років», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у населених пунктах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, складські приміщення.