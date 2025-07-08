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Прикордонники затримали 19-річного мешканця Львова, який 13 разів намагався незаконно перетнути кордон

08 липня 2025, 14:35

Прикордонники затримали 19-річного мешканця Львова, який 13 разів намагався незаконно перетнути кордон

Молодий мешканець Львова 13 разів намагався незаконно перетнути кордон. його затримали. Фото: Державна прикордонна служба України Молодий мешканець Львова 13 разів намагався незаконно перетнути кордон. його затримали. Фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники затримали в районі пункту пропуску «Тиса» 19-річного жителя Львова, який намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що під час перевірки прикордонники встановили: мешканець Львова з листопада 2024 року вже 13 разів намагався перетнути кордон — із Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Затриманого притягли до адміністративної відповідальності за статтею про спробу незаконного перетину державного кордону.

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