Прикордонники затримали 19-річного мешканця Львова, який 13 разів намагався незаконно перетнути кордон

Молодий мешканець Львова 13 разів намагався незаконно перетнути кордон. його затримали. Фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники затримали в районі пункту пропуску «Тиса» 19-річного жителя Львова, який намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що під час перевірки прикордонники встановили: мешканець Львова з листопада 2024 року вже 13 разів намагався перетнути кордон — із Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Затриманого притягли до адміністративної відповідальності за статтею про спробу незаконного перетину державного кордону.