У Маріуполі розчищають фарватер: що відбувається в акваторії Азовського моря

У Маріуполі російські окупаційні сили почали активно розчищати морський фарватер. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.



На кадрах видно, як біля узбережжя працюють технічні засоби, а неподалік продовжують відпочивати цивільні.



На думку Андрющенка, подібна активність може свідчити про підготовку каналу для проходження суден із великою вантажопідйомністю, особливо з урахуванням значного скупчення вантажів на вугільних причалах. Вірогідно у намірах окупантів відновити або розширити морські торговельні перевезення.



Водночас не виключено й інших сценаріїв. У разі активізації військової навігації розчищення може бути пов'язане з підготовкою до військових чи логістичних операцій, зміною маршрутів постачання чи забезпеченням безпеки судноплавства.



Наразі ясно одне — необхідно уважно спостерігати за подальшими діями та офіційною інформацією, щоб краще зрозуміти справжні цілі цих робіт, зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, на початку липня було зафіксовано перше постачання військового вантажу до порту Маріуполя.