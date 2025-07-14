В Мариуполе расчищают фарватер: что происходит в акватории Азовского моря

В Мариуполе российские оккупационные силы начали активно расчищать морской фарватер. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, опубликовав соответствующее видео.



На кадрах видно, как у побережья работают технические средства, а неподалеку продолжают отдыхать гражданские.



По мнению Андрющенко, подобная активность может свидетельствовать о подготовке канала для прохождения судов с большой грузоподъемностью — особенно с учетом значительного скопления грузов на угольных причалах. Это может указывать на намерения оккупантов восстановить или расширить морские торговые перевозки.



В то же время не исключены и другие сценарии. В условиях активизации военной навигации расчистка может быть связана с подготовкой к военным или логистическим операциям, изменением маршрутов снабжения либо обеспечением безопасности судоходства.



На данный момент ясно одно — необходимо внимательно наблюдать за дальнейшими действиями и официальной информацией, чтобы лучше понять истинные цели этих работ, отметил Андрющенко.

Напомним, в начале июля была зафиксирована первая поставка военного груза в порт Мариуполя.