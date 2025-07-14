На Сумщині фронт без змін: ЛБЗ може устаканитись — «Офіцер»

На Сумському напрямку вже понад тиждень лінія бойового зіткнення залишається без суттєвих змін. Як повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер», обидві сторони ведуть локальні тактичні наступи, але без помітних успіхів.
«Так, моменти з напівоточенням деяких підрозділів противника є, але як розвиватимуться події далі — поки невідомо», — зазначає автор.
Згідно з оцінкою, найближчим часом ситуація на фронті остаточно стабілізується, як це було на Вовчанському напрямку у 2024 році.
Нагадаємо, армія РФ впритул наблизилася до кордону Дніпропетровської області.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях