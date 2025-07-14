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На Сумщині фронт без змін: ЛБЗ може устаканитись — «Офіцер»

14 липня 2025, 14:30

На Сумщині фронт без змін: ЛБЗ може устаканитись — «Офіцер»

На Сумському напрямку вже понад тиждень лінія бойового зіткнення залишається без суттєвих змін. Як повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер», обидві сторони ведуть локальні тактичні наступи, але без помітних успіхів.

«Так, моменти з напівоточенням деяких підрозділів противника є, але як розвиватимуться події далі — поки невідомо», — зазначає автор.

Згідно з оцінкою, найближчим часом ситуація на фронті остаточно стабілізується, як це було на Вовчанському напрямку у 2024 році.

Нагадаємо, армія РФ впритул наблизилася до кордону Дніпропетровської області.

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