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Трамп пригрозив Росії 100% тарифами та встановив крайній термін для мирної угоди з Україною

14 липня 2025, 19:03

Трамп пригрозив Росії 100% тарифами та встановив крайній термін для мирної угоди з Україною

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп дуже незадоволений Росією. Про це заявив сам Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає «Суспільне».

За його словами, він розчарований головою Кремля Володимиром Путіним.

«Бо думав, що ми укладемо угоду два місяці тому, але, здається, до неї не дійшли. Виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів. Це дуже просто. І вони будуть на рівні 100%. Україна хоче щось зробити для припинення вогню, а з боку РФ чути лише розмови. Якщо ми не досягнемо угоди протягом 50 днів, то ось що ми зробимо – тарифи. І я сподіваюся, що ми не дійдемо до того, щоб це сталося, але я чую стільки розмов. Усе це розмови. Усе це розмови, а потім ракети потрапляють у Київ та вбивають 60 людей. Це має припинитись», – сказав Трамп.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив про те, що Путін «гарно говорить», а потім увечері всіх бомбардує.

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