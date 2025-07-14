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Трамп пригрозил России 100% тарифами и установил крайний срок для мирного соглашения с Украиной

14 июля 2025, 19:03

Трамп пригрозил России 100% тарифами и установил крайний срок для мирного соглашения с Украиной

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп очень недоволен Россией. Об этом заявил сам Трамп во время общения с журналистами в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает «Суспільне».

По его словам, он разочарован главой Кремля Владимиром Путиным.

«Потому что думал, что мы заключим соглашение два месяца назад, но, кажется, до него не дошли. Исходя из этого, мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней. Это очень просто. И они будут на уровне 100%. Украина хочет что-то сделать для прекращения огня, а со стороны РФ слышны только разговоры. Если мы не достигнем соглашения в течение 50 дней, вот что мы сделаем – тарифы. И я надеюсь, что мы не дойдем до того, чтобы это произошло, но я слышу столько разговоров. Все это разговоры. Все это разговоры, а затем ракеты попадают в Киев и убивают 60 человек. Это должно прекратиться», – сказал Трамп.

Напомним, что ранее Трамп заявил о том, что Путин «красиво говорит», а потом вечером всех бомбит.

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