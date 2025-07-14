Російська армія дронами атакувала волонтерські автомобілі під Костянтинівкою

Наслідки удару по волонтерських авто під Костянтинівкою. Фото: кадр із відео

Вранці 10 липня росіяни FPV-дронами вдарили по двох волонтерських автомобілях під містом Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї механізованої бригади ЗСУ.



На машинах був чіткий напис: «Гуманітарна допомога». Його було добре видно з повітря.



«У машинах – люди. У причепі – бочка з питною водою для прифронтових сіл. Ознак військової присутності не було. Це не випадковість, а цілеспрямований удар по тих, хто рятує життя. Окупанти б'ють без розбору, без логіки. По всьому, що рухається. Їм байдуже, хто ви й що везете», – зазначили у 24-й ОМБр.

Нагадаємо, що 13 липня російський дрон вдарив по тепловозу у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі й виникла пожежа.