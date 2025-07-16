Армія РФ з артилерії обстріляла центр Нікополя: загинула жінка, ще п'ять людей – поранені

Вранці 16 липня російські війська з артилерії обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Пошкоджені багатоповерхівки, магазини, банк, перукарня, спортклуб та аптека.
Внаслідок удару загинула жінка. Ще п'ять людей отримали поранення. Дві жінки госпіталізували: 78-річна поранена – «важка», 69-річна – у стані середньої важкості.
У пресслужбі Національної поліції Дніпропетровської області уточнили, що удар припав по центральній вулиці міста.
Нагадаємо, що вночі з 15 на 16 липня Росія «шахедами» масовано вдарила по Харкову, внаслідок чого виникла пожежа та є поранені.