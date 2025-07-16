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Армия РФ из артиллерии обстреляла центр Никополя: погибла женщина, еще пять человек – ранены

16 июля 2025, 11:03

Армия РФ из артиллерии обстреляла центр Никополя: погибла женщина, еще пять человек – ранены

Раненая женщина в результате обстрела Никополя. Фото: ГСЧС Раненая женщина в результате обстрела Никополя. Фото: ГСЧС

Утром 16 июля российские войска из артиллерии обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Повреждены многоэтажки, магазины, банк, парикмахерская, спортклуб и аптека.

В результате удара погибла женщина. Еще пять человек получили ранения. Две женщины госпитализировали: 78-летняя раненая – «тяжелая», 69-летняя – в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области уточнили, что удар пришелся по центральной улице города.

Напомним, что ночью с 15 на 16 июля Россия «шахедами» массированно ударила по Харькову, в результате чего возник пожар и есть раненые.

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