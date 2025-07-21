«Шахеди» та ракети над Києвом: наслідки нічного обстрілу столиці

У ніч на 21 липня 2025 року російські війська завдали масованого удару по Києву, використовуючи дрони-камікадзе «Шахед» та ракети. Атака торкнулася одразу кількох районів столиці, викликавши пожежі та руйнування.

Серйозні ушкодження зафіксовано у Шевченківському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом'янському, Оболонському та Голосіївському районах.



Постраждав житловий комплекс «Львівський квартал» у Шевченківському районі — один із його багатоповерхових будинків виявився пошкодженим. Пожежу вдалося швидко локалізувати, проте одна людина отримала травми. За попередніми даними, внаслідок обстрілу одна людина загинула, дев'ять — постраждали.



Кадри наслідків масованої атаки опубліковано у мережі виданням «Новини Донбасу».