«Шахеды» и ракеты над Киевом: последствия ночного обстрела столицы

В ночь на 21 июля 2025 года российские войска нанесли массированный удар по Киеву, используя дроны-камикадзе «Шахед» и ракеты. Атака затронула сразу несколько районов столицы, вызвав пожары и разрушения.

Серьезные повреждения зафиксированы в Шевченковском, Дарницком, Днепровском, Святошинском, Соломенском, Оболонском и Голосеевском районах.



Пострадал жилой комплекс «Львовский квартал» в Шевченковском районе — один из его многоэтажных домов оказался поврежден. Возникший пожар удалось быстро локализовать, однако один человек получил травмы. По предварительным данным, в результате обстрела один человек погиб, девять — пострадали.



Кадры последствий массированной атаки опубликованы в сети изданием «Новости Донбасса».