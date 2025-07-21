Зеленський назвав головні теми нових переговорів між Україною та Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україні потрібно більше динаміки у переговорах для закінчення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, це складний напрямок.



«І ми всі розуміємо, що дійсно результативні переговори можуть бути тільки на рівні лідерів. Зараз наші представники готують ще щонайменше один обмін з Росією. І секретар РНБО Рустем Умэров запропонував російській стороні провести нову зустріч представників у Туреччині. Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів», – заявив президент.

Нагадаємо, що нові переговори між Україною та Росією мають пройти цього тижня у Стамбулі.