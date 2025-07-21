ГУР наземними дронами знищило близько сотні військових РФ на Покровському та Торецькому напрямках: унікальні кадри

Атака наземного дрона на російську позицію у Донецькій області. Фото: кадр із відео

Підрозділ безпілотних систем ГУР завдяки використанню наземних дронів знищив близько сотні російських окупантів на Покровському та Торецькому напрямках. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



За словами розвідників, малопомітні «кур'єри» здійснили низку «вибухових доставок» прямо на позиції ЗС РФ.



«На відео – унікальні кадри бойової та логістичної роботи із застосуванням сучасних роботизованих систем. Також розвідники продемонстрували експериментальний наземний дрон із гранатометом – бойовий комплекс, який може ефективно завдавати ураження ворогу в укриттях. Наразі система проходить адаптацію до бойових умов», – розповіли у ГУР.



Розвідники використовують наземні дрони для евакуації пошкодженого обладнання, доставки боєприпасів, FPV-дронів, пального та провізії на передову без ризику для особового складу. Такі логістичні завдання активно виконуються на Покровському, Торецькому та Куп'янському напрямах.



«Воєнні розвідники продовжують розвивати наземні роботизовані системи для логістичних та евакуаційних місій, а також знищення особового складу та укриттів противника», – додали у розвідці.

Нагадаємо, що українські війська просунулися у Донецькій та Сумській областях.