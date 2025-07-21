ГУР наземными дронами уничтожило около сотни военных РФ на Покровском и Торецком направлениях: уникальные кадры

Атака наземного дрона на российскую позицию в Донецкой области. Фото: кадр из видео

Подразделение беспилотных систем ГУР благодаря использованию наземных дронов уничтожило около сотни российских оккупантов на Покровском и Торецком направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



По словам разведчиков, малозаметные «курьеры» осуществили ряд «взрывных доставок» прямо на позиции ВС РФ.



«На видео – уникальные кадры боевой и логистической работы с применением современных роботизированных систем. Также разведчики продемонстрировали экспериментальный наземный дрон с гранатометом – боевой комплекс, который может эффективно наносить поражение врагу в укрытиях. В настоящее время система проходит адаптацию к боевым условиям», – рассказали в ГУР.



Разведчики используют наземные дроны для эвакуации поврежденного оборудования, доставки боеприпасов, FPV-дронов, горючего и провизии на передовую без риска для личного состава. Такие логистические задания активно выполняются на Покровском, Торецком и Купянском направлениях.



«Военные разведчики продолжают развивать наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также уничтожения личного состава и укрытий противника», – добавили в разведке.

Напомним, что украинские войска продвинулись в Донецкой и Сумской областях.