Дрон ЗСУ зняв окоп РФ зсередини і ліквідував окупанта

Український дрон показує, як влаштований окоп загарбників

Український дрон пролетів майже по всій довжині ворожого окопу і вразив окупанта. Відео опублікувала 58-та окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського.



«Хлопці зі взводу безпілотних авіакомплексів Sky Legion 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади завітали з "інспекцією" до ворожих позицій — щоб перевірити, наскільки якісно вирито окопи та зведено бліндажі», — йдеться в повідомленні.



За підсумками «візиту» український дрон зняв вириті російські траншеї зсередини та атакував одного із загарбників.