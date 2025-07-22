На етапі помер найстарший в'язень Кремля з Енергодару

Найстарший цивільний бранець з Енергодару помер у російських катівнях. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

За інформацією сина загиблого, 74-річний Олександр Марков помер 26 червня 2025 року під час етапування в російське місто Усть-Лабінськ. Він був одним із багатьох громадян України, які незаконно утримувалися.



Літнього чоловіка, який страждав на хвороби, затримали 8 травня 2024 року. Майже рік — до березня 2025 року — його рідні нічого не знали про його долю. Весною стало відомо, що окупаційний «суд» засудив Маркова до 14 років колонії суворого режиму з наступним роком обмеження волі за звинуваченням у «державній зраді».

Олександр Марков у полоні. Джерело: t.me/orlovdmytroEn



«Причини смерті поки що невідомі, як і обставини самого етапу. Але очевидно одне: російський полон вбиває, ламає долі та життя, позбавляє людей здоров'я і наражає їх на нелюдські страждання», — підкреслив мер Енергодара.

Станом на липень 2025 року, у російському полоні все ще перебувають щонайменше 27 мешканців Енергодару, у тому числі 7 жінок та 13 працівників Запорізької АЕС, йдеться у повідомленні Дмитра Орлова.

Нагадаємо, точну кількість цивільних, яких Росія тримає у полоні на окупованих територіях, визначити зараз неможливо. За різними даними, ця цифра варіюється від 1900 до 20 тисяч людей.