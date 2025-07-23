ЗСУ просунулися на Торецькому та Покровському напрямках – ISW

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 22 липня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північний захід від села Диліївка.



Також Сили оборони України нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 липня, показують, що російська армія завдає ударів по українських силах у селі Разіне. За словами аналітиків, це свідчить про те, що ЗСУ знову контролюють село.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Торецькому напрямку зафіксували 13 атак окупантів, на Покровському – 74.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, з якої сторони російські війська намагаються заходити навпроти Покровська.