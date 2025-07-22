В ВСУ рассказали, с какой стороны российские войска пытаются заходить напротив Покровска

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

Напротив Покровска российская армия пытается заходить со стороны Мирнограда. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, давление идет с восточной стороны.



«Однако есть давление и с других сторон. Противник обозначил Покровск одной из своих ключевых целей еще в прошлом году, прилагал очень большие усилия, чтобы до него дойти зимой этого года. Это завершилось для него очень неудачно. А летом во время этой кампании он аккумулировал очень большие силы, большое количество техники просто для того, чтобы выйти на оперативное пространство между Покровском и Константиновкой. И именно оттуда проводить какие-то активные агрессивные действия», – сказал Трегубов.

Напомним, что в DeepState ответили, как российские ДРГ прорвались в Покровск.