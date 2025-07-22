Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В ВСУ рассказали, с какой стороны российские войска пытаются заходить напротив Покровска

22 июля 2025, 20:49

В ВСУ рассказали, с какой стороны российские войска пытаются заходить напротив Покровска

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

Напротив Покровска российская армия пытается заходить со стороны Мирнограда. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

По его словам, давление идет с восточной стороны.

«Однако есть давление и с других сторон. Противник обозначил Покровск одной из своих ключевых целей еще в прошлом году, прилагал очень большие усилия, чтобы до него дойти зимой этого года. Это завершилось для него очень неудачно. А летом во время этой кампании он аккумулировал очень большие силы, большое количество техники просто для того, чтобы выйти на оперативное пространство между Покровском и Константиновкой. И именно оттуда проводить какие-то активные агрессивные действия», – сказал Трегубов.

Напомним, что в DeepState ответили, как российские ДРГ прорвались в Покровск.

ТЕГИ

Люди
Виктор Трегубов
Места
Покровск Мирноград
Организации
ВС РФ
Прочее
Война ситуация на фронте Наступление РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:00
После удара по складу РФ под Мелитополем — пожар и детонация
14:35
Российские войска оккупировали село под Волновахой и продвинулись в районе Покровска
13:36
На этапе умер самый пожилой узник Кремля из Энергодара
12:49
С начала лета на оккупированной части Донетчины утонули 10 человек
10:30
Крым: оккупанты замаскировали мобильную огневую точку в Севастополе среди многоэтажек
10:30
Беспилотник атаковал Петровский район оккупированного Донецка: пострадали пожарные
09:45
Враг — у грядки, миски и поисковика: Россия уходит в цифровой и социальный мрак
09:33
РФ эвакуирует зенитный полк в Севастополе из-за угрозы ударов ВСУ
16:13
В Торезе сбежали «боевые» ослы, которых держали оккупанты
15:37
В Донецке из-за проблем с водой «министрам» и другим членам «ДНР» запретили уходить в отпуск
11:07
Оккупанты собирают данные на ВОТ под видом списания коммунальных долгов
15:06
Донецк, Макеевка и Мариуполь без воды: «ДНР» переходит на ограниченный режим подачи
14:08
Обещали сталь, а остались обломки: металлургия Донбасса после захвата РФ
10:42
Подростки, погибшие в оккупированном Бердянске, награждены посмертно
16:52
Захваченный Донецк днем попал под обстрел
14:32
В районе ЗАЭС в оккупированном Энергодаре виднеется дым
19:13
В захваченном Шахтерском погиб мужчина из-за непотушенной сигареты
18:09
«Cуд ЛНР» приговорил к 15 годам колонии женщину: ее обвиняют «в шпионаже»
17:47
Оккупанты заставляют детей учить «правильный» русский язык
11:06
Крысы захватывают Мариуполь из-за разрушенной канализации — «Жовта Стрічка»
все новости
23:30
Украинские морпехи уничтожили артиллерию российских войск в Донецкой области: кадры
23:04
В Украине разбился истребитель Mirage-2000. Что известно
22:50
Священника УПЦ МП могут отправить «за решетку» на 15 лет: он шпионил для ФСБ на Донетчине
22:16
На Торецком направлении уменьшилось давление российской армии: в ВСУ ответили, что там происходит
21:53
На границе РФ и Грузии протестовали «застрявшие» украинцы: один мужчина порезал себе горло
21:46
В Донецкой области в ДТП погиб командир бригады «Лють» Максим Казбан
20:49
В ВСУ рассказали, с какой стороны российские войска пытаются заходить напротив Покровска
20:09
Россия распространяет фейк о мэре Курахово Романе Падуне: в ЦПД рассказали, что известно
19:14
Российская армия пыталась прорвать оборону ВСУ на Северском направлении: оккупанты понесли потери
17:57
В Киеве из-за шквального ветра упал строительный кран
17:46
Российские военные беспилотником атаковали гражданское авто в Щурово: есть раненый
17:29
Удар авиации по Краматорску: в ГВА рассказали о состоянии пострадавших
17:23
Россия атаковала объекты газодобычи Украины дронами
17:00
После удара по складу РФ под Мелитополем — пожар и детонация
16:32
Оккупанты дважды ударили по Константиновке: есть повреждения
16:16
БПЛА РФ ударил по детской площадке в Сумах
16:04
Готовятся новые этапы обмена пленными с Россией
15:49
Суд обязал провести медосмотр Нели Штепы
15:46
Украине и России предстоит провести предварительную работу перед встречей президентов — Песков
15:15
Истребители ВСУ случайно пересекли границу с Румынией
все новости
ВИДЕО
На границе РФ и Грузии протестовали «застрявшие» украинцы: один мужчина порезал себе горло На границе РФ и Грузии протестовали «застрявшие» украинцы: один мужчина порезал себе горло
22 июля, 21:53
В Киеве из-за непогоды упал строительный кран В Киеве из-за шквального ветра упал строительный кран
22 июля, 17:57
Пожар на складе под Мелитополем. После удара по складу РФ под Мелитополем — пожар и детонация
22 июля, 17:00
Пролет истребителя над Румынией. Истребители ВСУ случайно пересекли границу с Румынией
22 июля, 15:15
Пролет «Шахеда» над Сумами. Сумы атаковали «Шахеды»: в городе прогремели взрывы.
22 июля, 14:18
Момент удара Су-27 ВСУ по промзоне Часового Яра. Су-27 ВСУ ударил по ангарам с живой силой РФ в Часовом Яру
22 июля, 12:32

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор