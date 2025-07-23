Київ та Москва проводять новий етап обміну полоненими

Між Україною та Росією розпочався черговий етап обміну військовополоненими. Сторони розпочали виконання домовленостей, досягнутих під час останніх переговорів у Стамбулі.



Цю інформацію підтверджують як українські, так і офіційні російські джерела.



Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що на 23 липня заплановано повернення українських полонених у рамках нового обміну. За його словами, переговори також стосуються передачі тіл загиблих та випадків депортації, включаючи дітей.



Обмін відбувається за схемою «всіх на всіх» або за участю великих груп полонених з обох боків. Особливий акцент робиться на поверненні тяжко поранених, молодих людей до 25 років та цивільних осіб.