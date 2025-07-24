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«Шахеди» вночі масовано атакували Одесу: загорівся ринок Привоз і пошкоджений Приморський бульвар, є поранені

24 липня 2025, 09:56

«Шахеди» вночі масовано атакували Одесу: загорівся ринок Привоз і пошкоджений Приморський бульвар, є поранені

Наслідки масованої атаки на Одесу. Фото: Одеська ОВА Наслідки масованої атаки на Одесу. Фото: Одеська ОВА

Вночі 24 липня російські війська дронами-камікадзе «Шахед» масовано атакували Одесу. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Пошкоджені цивільна інфраструктура та пам'ятки архітектури в історичному центрі міста, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Зокрема, зафіксували влучання по Приморському бульвару і ринку Привоз, де згоріли два торгові павільйони. Є руйнування з п'ятого по восьмий поверх у дев'ятиповерховому будинку, загорілися два поверхи. Крім того, горіли покрівля двоповерхового будинку та АЗС.

В результаті атаки чотири людини отримали поранення.

У пресслужбі Національної поліції в Одеській області уточнили, що в місті також пошкоджені адміністративні будівлі та готель.

У пресслужбі ДСНС України розповіли, що у пошкодженій багатоповерхівці виникли пожежі на п'ятому та шостому поверхах.

Є загроза обвалу конструкцій будинку.

Бійці ДСНС евакуювали 33 і врятували п'ять людей, які були заблоковані у квартирах.

Нагадаємо, що вночі 24 липня «шахед» вдарив по селищу під Слов'янськом, внаслідок чого зруйнований Будинок культури, він згорів.

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