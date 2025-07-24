«Шахеди» вночі масовано атакували Одесу: загорівся ринок Привоз і пошкоджений Приморський бульвар, є поранені

Наслідки масованої атаки на Одесу. Фото: Одеська ОВА

Вночі 24 липня російські війська дронами-камікадзе «Шахед» масовано атакували Одесу. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Пошкоджені цивільна інфраструктура та пам'ятки архітектури в історичному центрі міста, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Зокрема, зафіксували влучання по Приморському бульвару і ринку Привоз, де згоріли два торгові павільйони. Є руйнування з п'ятого по восьмий поверх у дев'ятиповерховому будинку, загорілися два поверхи. Крім того, горіли покрівля двоповерхового будинку та АЗС.



В результаті атаки чотири людини отримали поранення.



У пресслужбі Національної поліції в Одеській області уточнили, що в місті також пошкоджені адміністративні будівлі та готель.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що у пошкодженій багатоповерхівці виникли пожежі на п'ятому та шостому поверхах.



Є загроза обвалу конструкцій будинку.



Бійці ДСНС евакуювали 33 і врятували п'ять людей, які були заблоковані у квартирах.

Нагадаємо, що вночі 24 липня «шахед» вдарив по селищу під Слов'янськом, внаслідок чого зруйнований Будинок культури, він згорів.